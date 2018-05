Niederkrüchten: Polizei schnappt Tankstellenräuber

Niederkrüchten Der Viersener Polizei ist dank einer guten Täterbeschreibung und einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung ein Tankstellenräuber ins Netz gegangen.

Der 32-Jährige mit Wohnsitz in Elmpt hatte am Donnerstag gegen 23.20 Uhr die Alarmanlage an einer Tankstelle auf der Roermonder Straße ausgelöst. Auf der Anfahrt zum Tatort war den Einsatzkräften in Elmpt ein Radfahrer entgegengekommen, der zwei Flaschen in der Hand trug. Da die Einsatzkräfte zum Tatort unterwegs waren, kümmerten sie sich zunächst nicht um den Radler, sondern fuhren zur Tankstelle.