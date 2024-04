Projekt in Niederkrüchten Energiepark Elmpt soll 2026 in Betrieb gehen

Der Energiepark auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens „RAF Brüggen“ in Elmpt soll 2026 in Betrieb gehen. Das teilte jetzt das beteiligte Unternehmen PNE AG in Cuxhaven auf Anfrage mit. Nachdem der Landtag das bestehende Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette um Teile des Flughafens erweitert und in das Landesnaturschutzgesetz aufgenommen hat, nimmt das Unternehmen das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSCHG) für den geplanten Windpark wieder auf.