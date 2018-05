Veranstaltungs-Tipps : Die besten Ausflüge für Familien

Viersen In der Dorenburg in Gref-rath reisen Besucher heute ins 18. Jahrhundert. In Hinsbeck gibt es beim Wandertag ein buntes Programm. In Xanten beginnt das Siegfried-Spektakel

In der Region gibt es heute und in den kommenden Tagen viel zu entdecken. Familien, die nicht in den Kurzurlaub gefahren sind, können im niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath, Am Freilichtmuseum 1, eine Zeitreise machen: Von heute bis Sonntag, 13. Mai, nehmen rund 150 Darsteller die Gäste mit ins 18. Jahrhundert. Sie zeigen, wie man sich im Rokoko (1740 bis 1780) kleidete, wie Händler und Handwerker, Arbeiter und Soldaten lebten. Auf dem Museumsgelände schlagen auch eine Jägertruppe und Musiker ihre Zelte auf und geben einen Einblick in ihren Alltag. Sie arbeiten, kochen über offenem Feuer und zeigen alte Handwerkstechniken. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, für Kinder ab sechs Jahren 1,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist am Wochenende der Eintritt frei, am Sonntag ist er auch für Erwachsene frei, dann ist internationaler Museumstag.

Auf den Hinsbecker Höhen findet heute der 51. Wandertag statt, den Kreis Viersen, Stadt Nettetal und Naturpark Schwalm-Nette organisiert haben. Mehrere geführte Wanderungen starten ab 9.30 Uhr auf der Festwiese an der Jugendherberge, Heide 1 in Hinsbeck. Für Wanderer, die lieber auf eigene Faust unterwegs sind, gibt es sechs Strecken. Auf der Wiese ist ein buntes Programm mit Aktionen für Kinder geplant, bis 15 Uhr treten auf einer Bühne Tanzgruppen und Musiker auf.



Kinder, die staunend vor jedem Feuerwehrauto stehen und zu gern mal hineinklettern möchten, sind heute bei der Feuerwehr in Niederkrüchten gut aufgehoben: Der Löschzug lädt von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ins Gerätehaus an der Straße Am Kamp in Niederkrüchten ein. Die Jüngsten können die Fahrzeuge besichtigen und den Wehrleuten Löcher in den Bauch fragen, beim Spiele-Parcours toben und am Luftballon-Wettbewerb teilnehmen. Außerdem zeigt die Taucherstaffel NRW ihr Können.

Und wer eine etwas längere Autofahrt nicht scheut, fährt zum Siegfried-Spektakel nach Xanten. Von heute bis Sonntag wird zwischen Klevertor und Kriemhildmühle ein abwechslungsreiches Programm für Besucher jeden Alters geboten. Kinder fiebern bei Ritterturnieren mit, unter anderem treten die Bands Versengold und The Aberlours auf. Geöffnet ist jeweils ab 11 Uhr. Erwachsene zahlen 13 Euro Eintritt, Kinder sieben, für Besucher in historischen Gewandungen gibt es Rabatt. Birgitta Ronge

