Plan in Niederkrüchten Politiker geben grünes Licht für zwei Fahrradstraßen

Mit der Maßnahme sind zwei Fahrradstraßen gemeint, eine in Niederkrüchten und eine in Elmpt. Die Fahrradstraßen sind Teil des beschlossenen Mobilitätskonzeptes. Im Ortsteil Niederkrüchten soll das Teilstück der Mittelstraße zwischen Kreisverkehr Hochstraße bis zum Kreuzungspunkt Friedrichstraße in eine Fahrradstraße umgewandelt werden. Am Kreisverkehr sowie in Höhe Oberkrüchtener Weg sollen neue Fußgängerüberwege angelegt werden. Die Gemeinde kann jetzt Förderanträge an die Bezirksregierung stellen. Das Förderprogramm Nahmobilität sieht bei einer Bewilligung eine Förderhöhe von 80 Prozent vor. Bei zwei Enthaltungen in der CDU-Fraktion wurde diese Maßnahme mit 13 Ja-Stimmen einstimmig angenommen.