Nachts in Niederkrüchten Polizeieinsatz wegen Knallerei und eines Feuers

Niederkrüchten · Schüsse wollten Zeugen in der Nacht zu Ostersonntag in Niederkrüchten-Venekoten gehört haben. Lesen Sie hier, was die Polizei fand, als sie dort eintraf.

02.04.2024 , 15:13 Uhr

Die Polizei eilte in der Nacht zu Ostersonntag an den Venekotensee. Foto: dpa/Silas Stein

In der Nacht zum Ostersonntag ist gegen 1.10 Uhr ein Einsatzteam zum Venekotensee gerufen worden. Dort sollten Schüsse gefallen sein, hieß es. Und der Zeuge hatte ein Feuer entdeckt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie jedoch keine Waffe, sondern Überreste von Feuerwerkskörpern. Zudem brannten eine Holzbank und mehrere Mülltonnen. Die Brände wurden von der Feuerwehr Elmpt gelöscht. Der Zeuge gab an, zwei verdächtige Personen aus der Ferne gesehen zu haben, konnte sie jedoch nicht näher beschreiben. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise zu den Tätern erbittet sie an die Rufnummer 02162 3770.

(hh)