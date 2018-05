Viersen: Exhibitionist belästigt junge Frauen

Vorfall in Viersen

Viersen In Viersen hat sich am Mittwochabend ein unbekannter Mann vor zwei Frauen ausgezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Vollkommen unbekleidet zeigte sich am Mittwochabend ein bislang unbekannter Exhibitionist zwei 21 und 24 Jahre alten Frauen. Die Frauen gingen gegen 22 Uhr zu Fuß auf der Kreuelsstraße, als ihnen etwa in Hohe der Einmündung Greefsallee ein Mann auffiel, der dort an einer Hauswand stand.