Viersen: Ordnungsdienst kontrolliert jetzt auch in Zivil

Viersen Die Stadtverwaltung will auf diese Weise häufiger ordnungswidriges Verhalten ahnden. Andere Städte setzen die Taktik schon seit Jahren ein

Blaue Hemden, dunkle Cargohosen, ein schwarzer Mehrzweckgürtel für Reizgas, Handschuhe und Handschellen: So sieht die Uniform für das Team vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOV) aus, die die Stadt Viersen vor knapp zwei Jahren angeschafft hat. Die speziell für Viersen bestickten Wappen sind etwa an den Hemdärmeln mit Klett befestigt, ebenso das Schild "Ordnungsamt" auf Hemdtasche und Jackenrücken. Ebenfalls per Klett ist der Koppelgürtel zu schließen. "Wir haben uns für Uniformen entschieden, mit denen wir uns der Polizei anpassen, aber auch unterscheiden", sagte Thomas Biener, Abteilungsleiter für Ordnung, damals.

Die Stadt Viersen ist nicht die erste Kommune, die auf Ordnungsdienstmitarbeiter in Zivil setzt. Bereits vor neun Jahren waren in Köln Zivilstreifen unterwegs. Die dortigen Erfahrungen waren laut Ordnungsamt gut: "Wenn sich unsere Leute in Uniform in den Parks zeigen, halten sich plötzlich alle an die Grünflächenordnung", erklärte der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung. Durch die Mitarbeiter in Zivilkleidung seien mehr Ordnungswidrigkeiten geahndet worden.