Versammlung : Heimatverein ist gut aufgestellt

Viersen "Der Verein für Heimatpflege ist gesund aufgestellt." Das ist das Fazit, das Schatzmeister Georg Neuefeind vor den Mitgliedern bei der Hauptversammlung zog, die erstmals im Mehrzweckraum der Wohnungen an der Villa Marx stattfand. Vorsitzender Albert Pauly begrüßte gut 80 Mitglieder von 1192. Sie verfolgten die Berichte von Ramona Vahle-Bonsels, die sich zurzeit mit ihrem Arbeitskreis Familienkunde der Bevölkerungsentwicklung in Dülken von 1801 bis 1906 sowie der Arbeit rund um die Viersener Höfe befasst. Vahle-Bonsels bat dringend um Mitarbeit. Auch der Arbeitskreis Stadtfotos sucht dringend neue Mitarbeiter, denn er möchte das neue Buch "Straßenbilder - Viersen im Wandel der Zeiten" um Rintgen und Dorf erweitern. Pauly wies auf die weiteren Veranstaltungen des Vereins in diesem Jahr hin: "Einige sind bereits ausverkauft. Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich an." Dann stellte sich Michael Habersack - seit einem knappen Jahr Leiter des Kreisarchivs - vor. Er versprach eine neue Form des Kreisarchivs, dem jetzt auch das Viersener Stadtarchiv angehört.

Insgesamt besuchten im vergangenen Jahr 7337 Menschen die Veranstaltungen des Vereins. Als Nächstes plant er eine Ergänzung des Skulpturenparks: Am Sonntag, 10. Juni, stellt der Künstler Gereon Krebber seine Figur "Zirbel" vor, die dort aufgestellt wird. flo

(flo)