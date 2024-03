Großprojekt in Niederkrüchten Schon fast 100 Interessenten für Gewerbeflächen auf ehemaligem Flughafen Elmpt

„Standort Kostenpflichtiger Inhalt Niederkrüchten – nachhaltig mit Perspektive“ hat die Gemeindeverwaltung eine neue Broschüre betitelt, die sie selbst erstellt hat. Der Zweck der Mühen: Mit dem 55 Seiten starken Werk will Wirtschaftsförderer Frank Grusen nicht nur allgemein für Niederkrüchten als Standort für ansiedlungswillige Unternehmen werben. Auch das Potenzial der Flächen im geplanten Gewerbepark auf dem ehemaligen Flughafen der Royal Air Force in Elmpt soll die Broschüre bekannt machen. Und laut Grusen ist der Bekanntheitsgrad des Projekts in jüngerer Zeit schon gestiegen. „Die neuen Gewerbe- und Industrieflächen führen zu einer Nachfrage, die teils deutlich über die Grenzen des Kreises Viersen und der Region hinausgehen“, sagt Niederkrüchtens Wirtschaftsförderer.