In Niederkrüchten Grünen fordern Hundewiese auch für Elmpt

Bereits am 5. Mai 2021 hatten die Grünen einen Antrag zur „Entwicklung eines Flächennetzes von Hundefreilaufflächen in der Gemeinde Niederkrüchten“ gestellt. Der Planungsausschuss verabschiedete am 4. Oktober 2021 einstimmig den Plan, ein 8500 Quadratmeter großes Wiesenstück am Ende des Oberkrüchtener Weges, hinter dem Schulzentrum Niederkrüchten, probeweise für zwei Jahre als „Hundewiese“ herzurichten. Dafür wurden 3300 Euro vorgesehen. Den Probebetrieb in Niederkrüchten sehen die Grünen als sehr erfolgreich an. Deswegen schlagen sie jetzt ein weiteres Projekt für Elmpt vor.