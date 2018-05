Viersen: Betrunkener fährt mit Auto vor Baum

Viersen-Süchteln Ein 23 Jahre alter Grefrather ist auf der Tönisvorster Straße in Viersen-Süchteln alkoholisiert gegen einen Baum gefahren. Der Unfallfahrer versuchte zu flüchten.

Zum Glück war ein Kriminalbeamter der Polizei Mönchengladbach in seiner Freizeit vor Ort und beobachtete das Geschehen. Nachdem er den Mann verfolgte und sich ordnungsgemäß als Polizeibeamter ausgewiesen hatte, forderte er den Mann auf, zur Unfallstelle zurück zu kehren. Der Grefrather hatte sich vor dem ihn verfolgenden Polizeibeamten versteckt. Der Grefrather widersetzte sich der Anordnung.

Als die alarmierte Besatzung der Viersener Wache eintraf, bestritt der junge Fahrer, gefahren zu sein. Während der Unfallaufnahme wurde der junge Mann zunehmend aggressiver, so dass er in den Streifenwagen gebracht werden sollte. Auch hiergegen sperrte sich der Grefrather erheblich. Da er stark nach Alkohol roch, nahmen die Einsatzkräfte ihn mit zur Wache und ließen eine Blutprobe entnehmen. Die Ermittlungen dauern an.