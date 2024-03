Gewerbepark in Niederkrüchten Teil des ehemaligen Militärflughafens Elmpt ist nun Vogelschutzgebiet

Mit den Stimmen von CDU, Grünen und SPD hat der Landtag in Düsseldorf jetzt die Änderung des Landesnaturschutzgesetzes beschlossen. Das betrifft auch Niederkrüchten, weil als ein neues Gebiet ein Teil des Geländes des ehemaligen Militärflughafens jetzt als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist. Das Gebiet des Flughafens schließt unmittelbar an das bestehende Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg an.