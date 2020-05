Vorfall in Niederkrüchten : Automatensprenger rasen mit Beute davon

Niederkrüchten Im Einkaufszentrum Dam wurde ein Geldautomat der Volksbank Viersen gesprengt. Die Täter nutzen einen Wagen mit vermutlich niederländischem Kennzeichen. Über die Höhe der Beute ist noch nichts bekannt.

Am Freitag um 4.20 Uhr haben mehrere Männer einen Geldautomaten der Volksbank Viersen in einem Einkaufszentrum in Niederkrüchten-Dam gesprengt. Laut Polizei flohen die Unbekannten mit ihrer Beute. Wie viel Geld sie mitnahmen, ist bisher nicht bekannt. ein Vertreter der Volksbank Viersen konnte am Freitag keine weiteren Angaben dazu machen.

Immer wieder werden Geldautomaten im Kreis Viersen gesprengt. In diesem Jahr gab es bereits sechs Fälle. Am 16. Februar hatten es Unbekannte auf einen Geldautomaten einer Filiale der Sparkasse Krefeld in Alt-Niederkrüchten abgesehen. Sie machten aber keine Beute. In Viersen-Boisheim wurde am 17. März ein Geldautomat gesprengt., ein weitere dieser taten folgte am 1. April in Viersen. Am 6. April war der Geldautomat der Brüggener Filiale der Volksbank Krefeld das Ziel: Nachts um drei sprengte ein unbekanntes Duo den Automaten und floh zunächst mit einem Motorroller, dann stiegen sie vermutlich in einen Wagen um. Die Täter hatten laut Polizei kein Gasgemisch, sondern Sprengstoff verwendet. Auch damals vermutete die Polizei, dass die Täter in Richtung Niederlande geflohen seien und schaltete die niederländische Polizei mit ein; doch die Fahndung blieb erfolglos.