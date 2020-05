Hauptverkehrsachse in Viersen : Ein Loch ist in der Fahrbahn...

Viersen Aus noch ungeklärter Ursache ist die wichtigste Verkehrsachse durch Viersen auf einem Teilstück abgesackt. Die Freiheitsstraße wurde in Fahrtrichtung Mönchengladbach voll gesperrt.

Autofahrer können aus Richtung Dülken kommend von der Freiheitsstraße nur links in die Süchtelner Straße fahren. Das Abbiegen aus Süchtelner Straße, Rahserstraße und Bendstraße in Richtung Mönchengladbach ist verboten. Wer aus Richtung Dülken in die Innenstadt, in den Viersener Süden oder weiter Richtung Mönchengladbach fahren will, sollte den Willy-Brandt-Ring in Richtung Josefsring nutzen und an der Kreuzung Brüsseler Allee auf die Freiheitsstraße abbiegen. Die Einfahrt von der Rahserstraße in die Herzogstraße ist nur Anliegern gestattet.