Explosion reißt Anwohner aus dem Schlaf : Maskierte sprengen Geldautomat in Voerde

Ein gesprengter Geldautomat in Voerde. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Voerde Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hörten gegen 1 Uhr morgens die Explosion in einem Gebäudekomplex an der Alte Hünxer Straße im Stadtteil Friedrichsfeld.

Die Explosion riss viele Anwohner aus dem Schlaf. Zeugen wollen beobachtet haben, wie mindestens drei maskierte Täter mit einer dunklen Limousine in Richtung B8 flüchteten. Die Polizei vermutet, dass die Täter über die Rheinbrücke in Richtung Xanten oder die Autobahn 3 Richtung Niederlande entkamen. Eine Großfahndung verlief erfolglos.

Polizeibeamte stießen kurze Zeit später im Umfeld des Gebäudes auf ein größeres Splitterfeld. Der Geldautomat, der im Vorraum einer Provinzial-Geschäftsstelle stand, war völlig zerstört. Der Sachschaden ist zurzeit nicht zu beziffern. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ob und was die Täter erbeuteten, ist nicht bekannt.