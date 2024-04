Volksbank im Bergischen Land Rollgitter sollen Automatensprenger aufhalten

Neue Rollgitter sollen Diebe ab jetzt in der Remscheider Filiale der Volksbank im Bergischen Land an der Alleestraße davon abhalten, die dortigen Geldautomaten zu sprengen. Die Gitter sind direkt vor den Geräten angebracht und fahren täglich um kurz nach 23 Uhr herunter. Geld abheben können Kunden dann erst wieder am nächsten Morgen nach sechs Uhr, wie der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, Andreas Otto, bei einer Pressekonferenz erklärt. „Die Idee für das neue Konzept ist eine hauseigene“, sagt Otto, was auch der zuständige Architekt Andreas Bona bestätigt. „Es gibt zwar ähnliche Konzepte bei anderen Banken, aber nicht in der Art wie bei uns“, sagt Otto.