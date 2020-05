Kreis Wesel : Nur zwei neue Corona-Fälle am Dienstag

Kreis Wesel Nach einem leichten Anstieg am Montag ist die Zahl der neuen Corona-Infektionen im Kreis Wesel am Dienstag wieder deutlich gesunken. Gleichzeitig konnten viele Menschen die Quarantäne verlassen. Dadurch gelten aktuell weniger als 100 Menschen als erkrankt.

Die Befürchtung vom Montag hat sich nicht bestätigt. Die Zahl der neuen Corona-Infektionen im Kreis Wesel steigt nicht wieder an, sondern ist am Dienstag wieder auf ein niedriges Niveau gesunken. Das geht aus der täglichen Statistik hervor, die der Kreis Wesel um die Mittagszeit verschickt.

Somit sind in den vergangenen sieben Tagen, also seit Mittwoch, 25 neue Infektionen im Kreis Wesel gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 5,4, ist also seit Montag gesunken, als sie bei 5,7 lag. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, das bei einer Inzidenz von über von über 50 eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen auf örtlicher oder regionaler Ebene notwendig ist.