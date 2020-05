Belastungen durch Lkw-Verkehr seien „unerträglich“ : UBV will CO2-Messtation für Hünxer Straße

UBV will CO2-Messtation für Hünxer Straße

Die Hünxer Straße in Lohberg. Hier gibt es generell viel Verkehr, besonders belastend ist aber der Lkw-Verkehr. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Der Lkw-Verkehr auf der Hünxer Straße sei für die Leute in Lohberg „unerträglich“, erklärt die Wählergemeinschaft UBV. Sie will jetzt, dass eine CO2-Messstation eingerichtet wird und die Umgehungsstraße „Nordtangente“ auf den Weg gebracht wird.