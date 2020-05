Ein großes Lesevergnügen : Brennender See und ein Wolkenbuch

„Der brennene See“ von John von Düffel ist ein spannend erzählter Umweltroman voller Überraschungen. Und er ist auch ein Enthüllungsroman, bei dem keine Figur am Ende so ist, wie sie sich zunächst dem Leser darstellt.

Der bekannte Schriftsteller und Theater-Dramaturg John von Düffel wurde den RP-Lesern bereits 2014 mit seinen „Wassererzählungen“ vorgestellt. In seinem neuen Roman „Der brennende See“ greift er gleich mehrere aktuelle Themen auf: das Artensterben, den Klimawandel, die „Fridays for Future“-Bewegung und den Generationenkonflikt rund um den Klimawandel.

Als Hannah am nächsten Tag an den Baggersee fährt, in dem ihr Vater jeden Morgen seine Runden schwamm und um dessen Erhalt als Biotop ihr Vater in seinen letzten Lebensjahren gekämpft hatte, begegnet sie dem Mädchen auf dem Foto: Es ist Julia, die 16-jährige Tochter ihrer alten Freundin Vivienne, und – wie sich herausstellt – eine enge Vertraute ihres Vaters, vielleicht sogar seine Tochter.