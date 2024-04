Alternativen zum Geldautomaten Bargeld abheben ohne Geldautomaten – wie geht das?

Immer mehr Geldautomaten werden stillgelegt. Grund dafür ist meist, dass dadurch Sprengungen verhindert werden sollen. Doch auch bei den bestehenden Automaten kommt es immer wieder zu Störungen, sodass es nicht möglich ist, Geld abzuheben. Gleichzeitig kann man in Deutschland mancherorts weiterhin nur mit Bargeld bezahlen. Wie lässt sich also Geld abheben, wenn kein Geldautomat in der Nähe ist oder funktioniert? Hier stehen mehrere Optionen zur Verfügung.