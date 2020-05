Pkw schleudert in Waldstück : Autofahrer (23) prallt in Voerde gegen Baum und flüchtet

Autofahrer (23) prallt in Voerde gegen Baum und flüchtet

Pkw schleudert in Waldstück

Voerde/Dinslaken Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der Frankfurter Straße in Voerde. Ein Auto schleuderte gegen einen Baum, der Fahrer flüchtete, der Beifahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinslaken am Samstagmorgen auf der Frankfurter Straße. Das Auto war gegen 4.45 Uhr in Richtung Voerde unterwegs. Im Einmündungsbereich der Ahrstraße kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Böschung in ein kleines Waldstück und prallte gegen einen Baum.