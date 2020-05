Kommentar: Unsere Woche : Corona-Ignoranz verzerrt den Wettbewerb

Nicht ganz leicht, die Corona-Vorschriften umzusetzen... zum Beispiel für Friseure. Foto: HSB/Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken/Voerde/Hünxe Es gibt Betriebe, die sich verausgaben, um die Corona-Anforderungen irgendwie zu stemmen. Und es gibt Läden, die sich wenig darum kümmern und später davon profitieren, dass alle anderen sich so bemüht haben. Uns Kundinnen und Käufer bringt das in ein moralisches Dilemma.

Der finanzielle und personelle Aufwand, den Geschäftleute auf sich nehmen müssen, um die Corona-Regelungen zu erfüllen, ist enorm. Allein das Beispiel der Friseure: Da werden Wartebereiche eingerichtet, Abstandsflächen gekennzeichnet, Trennwände installiert, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Masken beschafft, Abläufe, Reinigungsarbeiten, Kundenbetreuung organisiert, alles ganz kurzfristig.

Es ist bewundernswert, was manche Teams da stemmen. Und beklagenswert, welche Belastungen sie zu tragen haben. Daneben gibt es leider in vermutlich allen Branchen Betriebe, in denen man sich weniger kümmert. In denen man sich um Abstandsregeln, Maskenpflicht und alles drumherum nicht viel schert.

Diese Ignoranz verzerrt den Wettbewerb. Und zwar zugunsten derjenigen, die weniger aufs Allgemeinwohl geben. Die einen verausgaben sich, die anderen mogeln sich durch und werden sich nachher auf der richtigen Seite wähnen, wenn das geklappt hat. Was dann der Fall sein wird, wenn die Vorsichtsmaßnahmen der Mitbewerber so erfolgreich waren, dass die Infektionszahlen nicht in die Höhe geschnellt sind.

Diese Mechanismen greifen generell in der Wirtschaft. Wer etwa das Steuerzahlen vermeidet, schadet der Gesellschaft und macht mehr Gewinn als andere. Die Corona-Krise hält uns das nur besonders klar vor Augen, weil die Spieler nicht gesichtslose Konzerne sind, sondern Leute von nebenan.

Das Ganze sorgt für ein moralisches Dilemma bei den Kunden. Erstens sind praktisch alle Unternehmen von der Krise gebeutelt, und man will ihnen allen nur Gutes wünschen. Zweitens kann man nicht wollen, dass die Ignoranz nach hinten losgeht. Das würde nämlich bedeuten, dass Menschen krank werden. Dass Menschen vor ihrer Zeit sterben. Dass neue Einschränkungen folgen und noch mehr Geschäfte ruiniert werden. Daher kann man im Gegenteil nur hoffen, dass nichts passiert.

Was lässt sich also tun, um Fairness herzustellen? Für jede und jeden einzelnen bleibt nur: Solidarisches Handeln belohnen. Dort Geld lassen, wo die Corona-Anforderungen umgesetzt werden. Es akzeptieren, wenn größerer Aufwand sich in Preisen niederschlägt und alles etwas unbequemer ist. Vielfach geschieht das. Es gibt rührende Berichte von Kunden, die Gutscheine kaufen oder ungefragt für den Friseurtermin bezahlen, den sie kurzfristig absagen.

Ordnungsbehörden wiederum müssen jetzt genau hinschauen und eingreifen, wo Mängel auffallen. Das heißt nicht, dass es drakonische Strafen geben muss, aber die Vorschriften müssen durchgesetzt werden. Denn egal, was man von ihnen hält – ob man sie für sinnvoll hält oder nicht: Wenn sie gelten, dann bitte für alle.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.