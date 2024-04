Infoveranstaltung in Voerde „Es wird einfacher, wenn wir Flüchtlingen mit Offenheit begegnen“

Anwohner der ehemaligen Parkschule in Voerde-Friedrichsfeld kennen den Anblick: Menschen, die mit Koffern und Trolleys über den ehemaligen Schulhof Richtung Verwaltungsgebäude der Caritas ziehen. Ein Anblick, der sich in nächster Zeit noch des öfteren wiederholen wird, wenn sich – wie erwartet – die Zahl der Flüchtlinge, die vom Bund auf das Land und vom Land auf die Kommunen verteilt werden, weiter erhöht. An der benachbarten Turnhalle, in der jetzt schon Flüchtlinge untergebracht sind, sollen weitere Unterkünfte entstehen. Darüber informierten jetzt die Stadt Voerde und der Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel in einer Bürgerinformationsveranstaltung.