Große Suchaktion Weeze : Reiterstaffel und Spürhunde suchen nach Vermisstem

Ulrich Jaschke wird seit dem 19. April vermisst. Foto: Polizei/LKA

Weeze/Dinslaken Am Tierpark in Weeze sucht jetzt ein Großaufgebot der Polizei nach einem vermissten Mann aus Dinslaken. Er soll mehrfach in der Nähe gesehen worden sein. Mehr als 100 Beamten durchstreifen einen Wald.

Die Suche nach dem vermissten Familienvater Ulrich Jaschke aus Dinslaken wird immer mehr intensiviert. Nachdem am Freitag rund 30 Beamte den Wald in der Nähe des Tierparks durchsucht hatten, war am Dienstag gleich eine komplette Hundertschaft im Einsatz. „Es handelt sich dabei um eine Folgemaßnahme der Aktion vom Freitag“, erläutert Polizeisprecher Daniel Freitag. Es gehe darum, das Gelände jetzt noch einmal besonders gründlich zu durchsuchen, um Hinweise auf den Verbleib des Mannes zu bekommen. Daher waren auch berittene Kräfte vor Ort, zudem setzten die Beamte Suchhunde ein.

Der 45-Jährige wird seit mehr als drei Wochen gesucht. Seine von ihm getrennt lebende Ehefrau hatte Ulrich Jaschke am 19. April in Dinslaken als vermisst gemeldet. Da Gefahr für Leib und Leben besteht, nahm die Kriminalpolizei die Suche nach dem Familienvater auf. Zunächst hatte man vermutet, dass er an die See möchte. In Winnekendonk war allerdings sein VW Bulli ebenfalls am 19. April entdeckt worden. Zeugen hatten beobachtet wie er sich dort aufs Fahrrad gesetzt hatte und weggefahren war. Am Schloss Hertefeld in Weeze war der Mann dem Besitzer aufgefallen. Als der ihn ansprechen wollte, war der Mann allerdings weggegangen. Gleich mehrfach soll der Dinslakener in der Nähe des Schlosses gesehen worden sein.

Am Schloss Hertefeld soll der Mann gleich mehrfach gesehen worden sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

„Weil es Hinweise gibt, dass sich der Gesuchte in dem Bereich aufhält, verstärken wir unsere Maßnahmen“, so der Polizeisprecher. Das Waldstück auf der anderen Seite der Bundesstraße 9 soll ganz genau durchsucht werden. Bislang habe es allerdings keine neuen Hinweise auf den Verbleib des Vermissten gegeben, hieß es.