Drogen, Geldautomaten, Betrug Wie die organisierte Kriminalität am Niederrhein vorgeht

Eine weitere am Niederrhein bekannte Masche der skrupellosen Täter: Betrügerische Anrufe, oftmals mit Senioren als Opfer, um sie um große Teile ihres Hab und Guts zu bringen. Erst am Freitag berichtete die Kreis Klever Polizei von einem Fall in Goch: Ein 83-Jähriger wurde demnach am Donnerstagnachmittag Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Der Mann erhielt einen Anruf, durch den man ihn glauben ließ, sein Enkel hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Untersuchungshaft. Die falsche Polizistin müsse nun mit der Staatsanwaltschaft eine Kaution festlegen und bat den Gocher, so viel Bargeld wie möglich zusammenzusuchen. Der 83-Jährige suchte einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zusammen und steckte ihn in einen Briefumschlag. Als es an der Haustür klingelte, überreichte er wortlos den Umschlag an einen Unbekannten. Erst als sich der Rentner am Abend nach dem Wohlergehen seines Enkels erkundigte, fiel der Betrug auf.