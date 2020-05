Der Corona-Krise zum Trotz : Kirmes-Flair in Schwalmtal

Am Donnerstag öffnete in Geneschen ein Kirmeswagen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Lieber etwas Kirmes-Stimmung als gar keine: Bis Sonntag und an Pfingsten gibt es in Geneschen süße Rummelplatz-Favoriten. Die „Schwalmtaler Kirmesleckereien“ gibt es sogar zum vergünstigten Preis.

Der Duft nach gebrannten Mandeln zieht sich durch Geneschen. Es riecht nach Kirmes. Allerdings ohne Musik, spielende Kinder und Karussells.

Keine Kirmes, die Schützenfeste sind abgesagt – die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie greifen tief in das Brauchtum. Die „Schwalmtaler Kirmesleckereien“ in Geneschen aber haben am Donnerstag für etwas Trost gesorgt: In diesem Wagen gibt es die typischen Kirmesleckereien wie gebrannte Mandeln, Popcorn, Liebesperlen.

Die Familie Botschen-Weiß aus Geneschen hat eine Menge Kirmeswagen in ihrem Besitz: Ein Schießwagen, ein Greifer-Automatenwagen und ein nostalgisches Kinderkarussell gehören dazu. An Christi Himmelfahrt und am Pfingstwochenende soll es trotz Corona in Geneschen etwas Kirmes-Atmopshäre geben. Das Ordnungsamt der Gemeinde Schwalmtal stimmte – unter Einhaltung der Auflagen – zu, der Gewerbeverein unterstützte die Aktion. Am Donnerstagmorgen wurde der süße Wagen geöffnet. „Ich komm morgen wieder“, sagt etwa Kunde Helmut Kargut, bevor er mit seinem Crêpe nach Hause geht. In gebührendem Abstand wartet Sarah Mennigmann: „Ich finde die Idee klasse. Wir sind auf jeden Fall dabei. Und man hat mal ein wenig Abwechslung.

Abstand einhalten, nur „Zum Mitnehmen“, die Hinweise, nicht zu lange am Wagen zu verweilen und die gekauften Leckereien nicht in unmittelbarer Nähe des Wagens zu essen: Dies alles ghört zu den Auflagen. „Wir haben die Aktion mit Plakaten in der Gemeinde beworben und auf Facebook gepostet und nur positives Feedback bekommen“, sagt Stefan Weiß. „Wir freuen uns über jeden, der kommt – und haben unsere Preise reduziert.“ Wenn das und die verführerischen Düfte keine Anreize sind!