Mobilität in Niederkrüchten : Niederkrüchten hat Interesse an Carsharing für Elektro-Autos

Der Renault ZOE. Foto: obs/Renault

Niederkrüchten Am Dienstag, 12. Mai, behandeln die Mitglieder des Niederkrüchtener Gemeinderats die Teilnahme am Interreg-Projekt SharEurope. Die Verwaltung könnte dann in Zukunft einen E-Dienstwagen anmieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Es geht um nichts weniger als die Entwicklung eines neues Mobilitätsansatzes. Bislang gibt es noch kein grenzüberschreitendes, rein elektrisches Car- und Bikesharingsystem, das reine Dienstfahrten und im zweiten Schritt eine Nutzung durch die Öffentlichkeit vorsieht. Das Thema steht am Dienstag in der Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten an. Der Rat kommt nicht im Rathaus, sondern um 19.30 Uhr im großen Saal der Begegnungsstätte zusammen.

Konkret sollen die Ratsmitglieder die Verwaltung beauftragen, am Interreg-Projekt Shar Euregio zunächst für zwei Jahre teilzunehmen und einen entsprechenden Nutzungsvertrag mit der NEW für ein Elektro-Fahrzeug abzuschließen.

Im Interreg-Projekt SharEuregio ist der Kreis Viersen bereits länger engagiert. Über das gemeinsame integrierte Klimaschutzkonzept mit dem Kreis Viersen, den Städten Tönisvorst und Viersen sowie der Gemeinde Grefrath ist die Gemeinde Niederkrüchten informiert. Die Verwaltung hat grundsätzlich Interesse an einer Teilnahme bekundet. Im Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss wurden die Politiker im September informiert.

Das Projekt ist regional und grenzüberschreitend angelegt. Die Stadt Venlo ist Lead-Partner und hat sich gemeinsam mit Roermond, dem Kreis Viersen und der Stadt Mönchengladbach das Ziel gesetzt, ein flexibles sowie elektromobiles Sharingmodell für Autos und Fahrräder in der Region aufzubauen. Um auch grenzüberschreitende Fahrten zu ermöglichen, soll über eine App ein einheitliches Buchungs- und Abrechnungssystem eingeführt werden.

In einem ersten Schritt sollen private und öffentliche Institutionen die Möglichkeit erhalten, ihren Fuhrpark mit elektrischen Sharing-Fahrzeugen aufzubauen oder zu erweitern. Gestartet wird mit 40 E-Autos in der Region, für den Kreis Viersen sind zehn eingeplant. Niederkrüchten könnte einen Renault ZOE für 24 Monate anmieten.

(hb)