Schwalmtal Eine 84-jährige Frau, die unter Demenz leidet, hat am Dienstagnachmittag die Seniorenresidenz Waldniel verlassen. Die Polizei startete eine groß angelegte Suche.

Viele Schwalmtaler haben sich am Dienstagabend über einen Hubschrauber über dem Gemeindegebiet gewundert. Er gehörte zu den Einsatzkräften der Kreispolizei Viersen. Sie suchten nach einer 84-jährigen Frau, die am Nachmittag die Seniorenresidenz Waldniel verlassen hatte und an Demenz leidet. Um 21.27 Uhr meldete die Polizei das erfolgreiche Ende der Suche: Die Dame war wohlbehalten in der Nähe des Heidweihers gefunden worden; sie wurde zurück in die Einrichtung gebracht.