Viersen : Kind erleidet Atemstillstand in Notbetreuung und stirbt im Krankenhaus

Kind erleidet Atemstillstand in Notbetreuung und stirbt im Krankenhaus

Viersen In einer städtischen Kita in Viersen erlitt ein Kind einen Atemstillstand. Es wurde wiederbelebt, starb später im Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach die Todesursache.

In einer städtischen Kindertagesstätte ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, erlitt ein Kind in der Notbetreuung einen Atemstillstand. „Trotz einer sofortigen und zunächst erfolgreichen Wiederbelebung ist das Kind später im Krankenhaus gestorben“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke.