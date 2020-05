Rehe, Kamele, Kängurus : So niedlich ist der Nachwuchs im Tierpark Brüggen

Brüggen Nachwuchs im Gehege der Rehe, Kamele und Kängurus sowie im Fuchsbau: Nicht nur Väter können sich für die niedlichen Babys begeistern, die im Brüggener Natur- Tierpark zu entdecken sind.

Über niedlichen Nachwuchs freuen sich Helga und Stephan Kerren, die Betreiber des Brüggener Natur- und Tierparks. Vier quirlige junge Füchse toben durch das Gehege. Gesichtet wurden die jungen Füchse das erste Mal am 3. Mai, als sie aus dem unterirdischen Bau krabbelten. Über das Geschlecht der etwas struwweligen Welpen ist noch nichts bekannt. Die geschätzt jetzt acht Wochen alten Korsak-Steppenfüchse sind der erste Wurf des dreijährigen Elternpaares. „Sollten es Mädchen sein, können diese bleiben. Jungs müssen in eine Männergruppe eines anderen Parks abgegeben werden“, erklärt Helga Kerren.

Das komplette Gehege ist unterbuddelt. „Es gibt mehrere Bauten. Die Mutter trägt die Babys von einem Bau in den anderen, um zu vermeiden, dass Parasiten sich einnisten.“ Die jungen Welpen würden zunächst gesäugt, bekämen aber schon früh von der Mutter ausgespienes Fleisch, was dann etwa auch Ameisen in den Bau ziehen würde. Momentan fressen die Steppenfüchse viel Obst. Auch das zweite Weibchen im Gehege, die Tante der jungen Welpen, passt mit auf den Nachwuchs auf.

Einsendung Wer einen Namensvorschlag hat, kann diesen mit seinen Kontaktdaten per E-Mail an aktion.viersen@rheinische-post.de schicken.

Eine Überraschung für alle Besucher gab es am Mittag des 9. Mai: Beobachtet von etlichen Zuschauern wurde ein männliches Kamel-Baby geboren. Noch ist es etwas wackelig auf den Beinen, den Weg zum Euter der Mutter findet es aber zielstrebig. Nach einer Tragezeit von zwölf bis 13 Monaten gibt es nur alle zwei Jahre Nachwuchs bei Kamelen, weil die Eltern sich lange Zeit um die Aufzucht kümmern. Mutter Carlotta ist bereit 25 Jahre alt, Vater Karim ist 15. Jetzt wird noch ein Name gesucht. Am Eingang des Tierparks kann man einen Vorschlag in eine Liste eintragen. „Wir hatten auf ein Mädchen gehofft. Mal sehen, ob Karim den männlichen Nachwuchs akzeptiert“, sagt Helga Kerren. Noch ist der Kleine alleine mit Mutter Carlotta im Gehege. Vom Nachbargehege aus beobachte der Vater aber argwöhnisch alles, was passiere. Durch den aktuellen Fellwechsel sehen die Kamele sehr zerrupft aus: Während Carlotta sich von Stephan Kerren vorsichtig das Fell vom Körper zupfen lässt, reckt das Baby neugierig seinen Kopf zu den Zaungästen.