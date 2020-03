Schule in Schwalmtal : Mehr Platz an der Realschule Waldniel

Schwalmtal Der neue Trakt für Verwaltung und Lehrer an der Janusz-Korczak-Realschule soll im April fertig sein. Zurzeit wird das Lehrerzimmer hergerichtet. Das bisherige Lehrerzimmer soll in ein Lernzentrum verwandelt werden.

Am St.-Wolfhelm-Gymnasium sind zurzeit alle Türen verschlossen; die Schule ist wegen eines Corona-Falles in der Familie einer Schülerin geschlossen. An der benachbarten Janusz-Korczak-Realschule herrscht dagegen nicht nur der normale Schulbetrieb, sondern auch die Handwerker sind aktiv. Zurzeit wird das neue, größere Lehrerzimmer im Erweiterungsbau hergerichtet. „Wenn alles gut klappt, können wir es Anfang April beziehen“, sagt Realschulleiterin Birgit Bünger. Von dem neuen Raum profitieren auch die Realschüler, denn das alte Lehrerzimmer wird in ein Lernzentrum mit Bibliothek und PC-Arbeitsplätzen umgewandelt –- in dieser Form ein Novum an der Realschule.