Kreis Viersen : Corona - jetzt vier Infizierte im Kreis Viersen

In der Kreisleitstelle in Viersen tritt täglich der Krisenstab zusammen. Foto: Günter Jungmann

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Viersen hat sich am Donnerstag auf vier erhöht. Das bestätigte der Kreis am Donnerstagabend.

Bei dem neu Infizierten handelt es sich um einen jungen Mann aus Kempen. Bisher gab es drei bestätigte Fälle im Kreis Viersen. „Aktuell werden die Kontaktpersonen des Infizierten, eines Bauleiters, gesucht“, erklärte eine Sprecherin am Abend. Wie der Infizierte sollen sie in häusliche Isolation. „Wir beobachten die Lage weiterhin und sind aufmerksam. Wir rechnen damit, dass die Anzahl der Fälle in den kommenden Tagen steigen könnte“, sagte Landrat Andreas Coenen.

Trotz eindringlicher Appelle an die Bevölkerung, sich die Hände mehrfach täglich mindestens 30 Sekunden lang mit Seife zu waschen, registrierte die NEW keinen erhöhten Wasserverbrauch. „Wenn alle Leute in Viersen ständig ihre Hände nach den empfohlenen Angaben waschen würden, dann müsste sich der Tagesverbrauch an Trinkwasser pro Person um zehn Prozent erhöhen“, erklärte eine NEW-Sprecherin. „Das ist aktuell nicht der Fall.“