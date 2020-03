Wettbewerb in Viersen : Viersen sucht die Super-Sonnenblume

Wettbewerb in Viersen

Insektenfreundliche Blume: In den Viersener Kitas werden bald Sonnenblumen gepflanzt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Viersen In diesem Monat bekommen alle Kindertagesstätten ein Starterpack mit Samen.

Alle Kindertagesstätten im Stadtgebiet bekommen in den nächsten Tagen Post von Bürgermeisterin Sabine Anemüller. Damit in Viersen zum 50-jährigen Bestehen viele goldene Korbblütler leuchten, initiiert die Verwaltung zum goldenen Stadtjubiläum einen „Sonnenblumen-Wettbewerb“ in zwei Kategorien. Gesucht werden die höchste Sonnenblume sowie die Sonnenblume mit dem größten Blütendurchmesser. Die Aktion ist Teil des Projektes „Zukunft Stadtgrün“.