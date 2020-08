Corona im Kreis Viersen : Corona-Fall in Kita: Mutter übt Kritik

Viersen Am Samstag war bekannt geworden, dass ein Kita-Kind aus Dülken infiziert ist. Eine Mutter ärgert sich über das Vorgehen des Gesundheitsamtes.

Seit Samstag ist bekannt, dass ein Kita-Kind aus Viersen-Dülken mit dem Coronavirus infiziert ist; der Kreis Viersen ordnete für alle 23 Kinder der betroffenen Kita-Gruppe und zwei Erzieherinnen Quarantäne an. Wie eine Mutter, deren Name der Redaktion bekannt ist, erzählt, habe das Gesundheitsamt in einem Telefonat am Samstag in Aussicht gestellt, die Kinder könnten am Montag an einem zentralen Ort getestet werden. Stattdessen sei ihr dann am Montagmittag mitgeteilt worden, sie solle ihr Kind beim Kinderarzt testen lassen. „Ich kann nicht verstehen, dass der Kreis Viersen da so langsam reagiert“, kritisiert sie. „Wenn man Infektionsketten durchbrechen möchte, muss man einfach schneller sein.“