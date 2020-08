Spielplatz-Check in Viersen : Der Kinderspielplatz für Jugendliche

Spielplatz-Check in Viersen

Viersen Der Platz an der Bendstraße ist Teil einer Grünanlage. Dort gibt es eine Tischtennisplatte und einen Basketballkorb. Die Spielplatz-Checker haben ihn getestet.

Wie gut sind Viersens Spielplätze? Das testen die Spielplatz-Checker Benjamin (8), Maximilian (6) und Harvey (3) täglich für die RP-Leser. Heute: der Kinderspielplatz an der Bendstraße.

Der Spielplatz Auf der anderen Seite der Straße ein Maisfeld, in der Nähe der Bahndamm und ein Gewerbegebiet – der Spielplatz an der Bendstraße liegt ein bisschen im Nirgendwo, aber auch im Grünen. Der 5200 Quadratmeter große Platz ist Teil der Grünanlage Bendstraße. Das Sitzangebot ist überschaubar – es gibt eine Bank und einen Papierkorb, der zum Zeitpunkt des Besuchs bis an den Rand gefüllt ist.