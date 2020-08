Kommunalwahl Kreis Viersen : Das sind die Wahl-Themen im Kreis Viersen

Noch fährt die Regiobahn S28 bis zum Haltepunkt Kaarst, der Kreis Viersen hofft auf eine Verlängerung der Trasse bis zum Bahnhof Viersen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Welche Topthemen wurden seit der letzten Wahl umgesetzt? Am 13. September werden auch ein Kreistag und ein Landrat gewählt. Welche Themen sind wichtig? Wer tritt an? Wir geben einen Überblick.

In gut vier Wochen sind Kommunalwahlen. Die Bürger im Kreis Viersen wählen am 13. September dann neben Stadt-, Gemeinderäten und Bürgermeistern auch einen neuen Kreistag und einen Landrat.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Ein Kernthema ist die Mobilität. Um etwa Fahrradfahren attraktiver zu machen, die Kommunen im Kreis Viersen besser miteinander zu verbinden, muss das Radwegenetz weiter ausgebaut werden. Auch der mögliche Schienenausbau der Strecke für die S-Bahn 28 bis in den Kreis Viersen, um eine bessere Anbindung an die Landeshauptstadt Düsseldorf zu schaffen, sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Eine alte Eisenbahntrasse ist noch vorhanden, die reaktiviert werden könnte. Erst kürzlich betonte der Aufsichtsratsvorsitzende der Regiobahn GmbH, Heiner Cöllen, bei einem Besuch der Willicher CDU: „Es gibt keine überbrückbaren technischen Schwierigkeiten für die Westverlängerung.“ Aber: Blockieren die Mönchengladbacher das Projekt weiter, weil ein Teil der Strecke durch ihr Stadtgebiet führen würde? Gibt es nicht doch eine andere Lösung? Was außerdem wichtig ist: Klimaschutz – die Kreisverwaltung will bis 2040 CO 2 -frei werden –, Digitalisierung und Breitband-Ausbau, Kampf gegen zu hohe Nitrat-Werte im Grundwasser, Waldbrandbekämpfung, drohender Überalterung der Hausärzte in ländlichen Regionen entgegenwirken. Die Corona-Krise sorgt zudem dafür, dass die Ausstattung des Gesundheitsamtes und das Gesundheitswesen stärker in den Fokus rücken.

Wer sind die wichtigsten Akteure, wer kandidiert?

Der amtierende Landrat Andreas Coenen (CDU) tritt noch einmal bei der Landratswahl an. Der Viersener hatte bei der Landratswahl vor fünf Jahren 72,3 Prozent der Stimmen geholt. Die SPD hatte damals auf eine Kandidatur verzichtet – diesmal hat sie Annalena Rönsberg aus Viersen nominiert. Für die Linken tritt wie vor fünf Jahren der Viersener Christoph Saßen an, er holte damals 11,8 Prozent der Stimmen. Die FDP hat den Viersener Udo van Neer nominiert, für Die Partei tritt Jörg Otto von Gierke aus Nettetal an.

Wie haben die Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen abgeschnitten?

Die Wähler sorgten bei den Kommunalwahlen 2014 dafür, dass die CDU mit 45,9 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion im Kreistag blieb. Die SPD kam mit 25 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von den Grünen (11,3 Prozent), FDP (7,3 Prozent), AfD (3,7 Prozent), Linken (3,5 Prozent), Piraten (1,6 Prozent) und den Freien Wählern Kreis Viersen (1 Prozent).

Wie hoch war damals die Wahlbeteiligung?

Die Wahlbeteiligung bei der Kreistagswahl 2014 lag bei 50,7 Prozent; bei der Landratswahl ein Jahr danach lag sie bei 32 Prozent.

Welche Topthemen wurden seit der letzten Wahl umgesetzt?