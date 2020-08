Corona-Krise im Kreis Viersen : Zehn neue Infektionen am Dienstag

Kreis Viersen Zehn Neuinfektionen wurden dem Kreis Viersen am Dienstag gemeldet. Damit sind aktuell 62 Personen im Kreisgebiet infiziert. Bei den neuen Fällen handelt es sich zum größten Teil um Reiserückkehrer.

Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag, 11. August, zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. In acht Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer. Aktuell sind 62 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert.

Im Westkreis verteilen sich die Fälle so: In Brüggen drei aktuelle Fälle von 22, 19 sind genesen. Von den 76 Nettetaler Fällen sind zehn aktuell, 64 sind Genesene, zwei Verstorbene. Von den 96 Fällen in Niederkrüchten sind fünf aktuell. 80 sind genesen, elf gestorben. In Schwalmtal gibt es drei aktuelle von 46 Fällen, 41 sind genesen, zwei verstorben. In der Stadt Viersen gibt es 155 Fälle, davon sind 13 aktuell, 137 genesen, fünf verstorben.