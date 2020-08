Bezirksregierung reagiert auf höheres Brandrisiko : Hubschrauberpiloten sollen Waldbrände frühzeitig erkennen

Kreis Viersen Mit Überwachungsflügen im Grenzwald reagiert die Bezirksregierung Düsseldorf auf das hohe Waldbrandrisiko im Kreis Viersen. Die Helikopter waren bereits am Wochenende in der Grenzregion im Einsatz.

Temperaturen über 35 Grad und anhaltende Trockenheit erhöhen das Risiko von Waldbränden. Um mögliche Feuer früh zu erkennen, kreist ein Hubschrauber der Landespolizei über dem Grenzwald; diesen hat die Bezirksregierung in Düsseldorf beauftragt. Bei solchen Waldbrandüberwachsflügen sind auch Feuerwehrkräfte aus dem Kreis Viersen mit an Bord. „Wo und wann geflogen wird, legt die Bezirksregierung fest. Entscheidend dafür sind die Graslandfeuer- und Waldbrandindizes des Deutschen Wetterdienstes“, erklärt Kreisbrandmeister Rainer Höckels. Bei den Überwachungsflügen gehe es vor allem darum, Rauch, Brände oder Glutnester so früh wie möglich zu entdecken. Das gelinge aus der Luft am besten.

Im Waldgebieten sollten Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer und Autofahrer folgendes beachten: Sie sollten keine keine Zigaretten oder brennenden Gegenstände in die Natur werfen– erst recht nicht aus dem Fahrzeug. Schnell kommt es zu einem Böschungsbrand an Straßenrand, auch an der Autobahn. „.Parken Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen“, warnt der Kreisbrandmeister. Daran könne sich die Vegetation entzünden. Dies gelte für alle Modelle mit am Unterboden liegenden Katalysatoren - etwa viele Autos mit Otto-Motoren oder Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro VI. Würden sie in den Regenerationsmodus geschaltet, könnten sehr hohe Temperaturen auftreten. Laut Höckels ist das Parken in Natur- und Landschaftsschutzgebieten

außerhalb der ausgewiesenen Parkflächen grundsätzlich verboten ist. Grillen sei nur auf den dafür ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Zudem sollten Verbote - zum Beispiel in Waldbrand gefährdeten Gebieten - und die Vorgaben des Landes zum Schutz vor der Corona-Pandemie.