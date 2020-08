Brutale Tat in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Blinden

Ein Autofahrer soll dem blinden Spaziergänger, als er sich nach dem Überfall nach Hause schleppte, nach einem Sturz aufgeholfen haben. Die Polizei bittet den Ersthelfer, sich zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Dülken Am Freitag wurde der Mann in einem Park in Dülken überfallen, er musste später stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hofft nun, dass sich ein Ersthelfer meldet und Hinweise zur Tat geben kann.

Nach dem brutalen Überfall auf einen blinden Spaziergänger in Dülken liegen nach Angaben einer Polizei-Sprecherin neue Details vor. Der 46-jährige Dülkener war demnach am Freitag gegen 17.30 Uhr in dem Park, der an das ehemalige Cornelius-Krankenhaus angrenzt, gegenüber der Bäckerei Pesch an der Einmündung Hospital-/Bodelschwinghstraße, von vermutlich zwei bis drei Tätern geschlagen und getreten worden. Ihm wurde auch die Geldbörse geraubt.

Als die Täter weg waren, rappelte er sich vom Boden auf, ging Richtung Eintrachtstraße. Auf Höhe der Einmündung stürzte er. Ein Auto hielt, der Fahrer half ihm. Er schleppte sich nach Hause und alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet nun den Ersthelfer und andere Zeugen, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.

(naf)