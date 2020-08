Pandemie im Kreis Viersen : Sieben Corona-Neuinfektionen seit dem Wochenende

Kreis Viersen Im Kreis sind seit dem Wochenende sieben Neuinfektionen bekannt geworden. Damit steigt die Zahl der bekannten Fälle im Kreis Viersen auf 830. Im Moment befinden sich 128 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung.

Dem Kreis Viersen wurden am Montag sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Zeitraum von Samstag bis Montag bekannt. Dabei handelt es sich in drei Fällen um Reiserückkehrer. Das bereits am Samstag gemeldete infizierte Kind aus einer Dülkener Kita gehört ebenfalls zu diesen sieben Fällen.