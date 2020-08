Zahlen aus Remscheid : Starker Anstieg bei Corona-Infektionen in Remscheid

Remscheid Gleich zehn weitere positive Corona-Fälle hat die Stadt Remscheid am Dienstag gemeldet. Nachdem zwei Personen aus der häuslichen Quarantäne entlassen wurden, gibt es nun 39 Personen, die an Covid-19 leiden.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Remscheid ist erneut angestiegen, sogar deutlicher als an den Tagen zuvor. Wie das Gesundheitsamt am Dienstag mitteilt, sind derzeit 39 Menschen in der Stadt an Covid-19 erkrankt und befinden sich daher in angeordneter häuslicher Quarantäne. Tags zuvor waren es noch 31 Corona-Fälle gewesen.