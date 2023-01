Kommentar Mutiger und richtiger Entwurf

Richtig ist auch, dass der Kreis in diesem Jahr mehr investieren will. Gerade angesichts einer drohenden Rezession ist es wertvoll, wenn die öffentliche Hand investiert, um die Wirtschaft zu stützen. Von den 56 Millionen Euro, die der Kreis im vergangenen Jahr investierte, gingen 15 Millionen Euro an Unternehmen im Kreis Viersen – ein kleines Konjunkturprogramm, das dieses Jahr noch ein bisschen größer wird.