Großprojekt auf Ex-Flughafen in Niederkrüchten-Elmpt Forum zum Gewerbepark stieß auf Kritik

Erst eine Reihe von Vorträgen für den ganzen Saal, dann Gelegenheit, an fünf Tischen Experten zu einzelnen Themen zu treffen und ihnen Fragen stellen – so hatte sich Niederkrüchtens Gemeindeverwaltung die Präsentation des Vorentwurfs eines Bebauungsplans für einen ersten Teilabschnitt des geplanten Industrie- und Gewebeparks in Elmpt gedacht. Ein Vorgehen, das etlichen der rund 100 Zuhörer in der Begegnungsstätte am Oberkrüchtener Weg missfiel.