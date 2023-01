Nach Verlängerung mit Sportvorstand Fortuna geht mit Allofs den richtigen Weg

Meinung | Marbella · Klaus Allofs soll auch in den kommenden drei Jahren als Sportvorstand versuchen, Fortuna so schnell es geht zurück in die Bundesliga zu führen. Diese Personalie lässt sich der Zweitligist einiges kosten. Warum die Vertragsverlängerung dennoch richtig ist. Und was Allofs nun liefern muss.

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

13.01.2023, 17:24 Uhr

Das ist Klaus Allofs 54 Bilder Foto: dpa/Marius Becker