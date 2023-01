Schwerer Unfall in Schwalmtal Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß auf der L3

Ein Motorradfahrer (64) aus Hückelhoven ist am Freitag auf der L 3 in Schwalmtal tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann gegen 11.30 Uhr auf der L 3 aus Richtung Eicken nach Steeg unterwegs. Eine Autofahrerin (42) aus Schwalmtal, die aus Richtung Steeg kam, bog an der Kreuzung Berg nach links ab; dort stießen beide Fahrzeuge zusammen.