Erneut Kritik in Schwalmtal SPD und Grüne sehen "eklatante Mängel" bei Plänen für Rösler

„Die Planung in der vorliegenden dritten Variante weist nach wie vor eklatante Mängel auf“, heißt es in der Mitteilung. Es sei erkennbar, dass der Vorhabenträger versuche, Zugeständnisse in Richtung wesentlicher Kritikpunkte zu machen: Gebäudehöhen werden um circa zwei Meter verringert, die Verkehrsprognosen werden auf Basis neuer rechtlicher Lkw-Gewichtsklassen neu gerechnet, die Pflanzung großer Bäume werde in Aussicht gestellt. „Auch die Zugeständnisse ändern nichts an der Tatsache, dass die vorliegende Planung nicht im Interesse Schwalmtals, sondern nach wie vor ausschließlich im Interesse des Investors liegt. Sie ist im Kern nicht verändert“, lautet die Einschätzung von Grünen und SPD. Aber schon die Ausgangslage verbiete diese Umsetzung: „Die ,MLP Group‘ hat einen guten Plan für einen Gewerbe- und Logistikpark vorgelegt“, er sei aber nicht in einer zentralen Ortslage zu verantworten.