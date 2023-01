Volleyballern droht der Abstieg Oberligist VC Ratheim steht mit dem Rücken zur Wand

Neben all dem gibt es immerhin auch eine gute Nachricht: Libero Markus Becker kann nach seiner Verletzung wieder am Spielgeschehen mitwirken und war in den vergangenen zwei Trainingseinheiten bereits wieder Teil der aktiven Mannschaft. „Die personelle Ausgangslage ist für den Klassenerhalt natürlich nicht förderlich, aber das Training läuft trotz allem sehr gut“, so Markus Becker. Als zumindest quantitative Unterstützung hat der VC auch drei Spieler aus der Jugendmannschaft zu sich geholt, um auch mit Blick auf die Zukunft gut gerüstet zu sein.