Polizei stellt Verdächtige Einbrecher in Dülkener Pizzeria

Schock für die Betreiber der Pizzeria „Ti amo“ in Viersen-Dülken in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Ihr Geschäft wurde nach Angaben der Betreiber zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr zum Ziel von Einbrechern. Anwohner der Viersener Straße in Dülken hatten den Einbruch bei der Polizei gemeldet. Die Polizei fand zahlreiche Beschädigungen an der Schaufensterfront vor. Die Tür zu den Wohnungen im Haus und die dahinterliegende Wohnungstür waren ebenfalls beschädigt.