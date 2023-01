Abfallentsorgung in Viersen Stadt beruft Sondersitzung zur Müllabfuhr ein

Die Diskussionen um den Abfuhr-Turnus für die graue Tonne sollen an diesem Montag, 16. Januar, ein Ende finden: Der Stadtrat kommt um 18 Uhr im Forum am Rathausmarkt zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen ab 2024 zu entscheiden. Die Verwaltung hat dazu eine Beschluss-Empfehlung abgegeben: Ein Entsorger soll gefunden werden, der Restmüll 14-täglich abholt – aber nun doch mit der Option für weitere sieben Entsorgungsfahrten in den Sommermonaten, also eine wöchentliche Leerung von Anfang Juni bis Mitte September.