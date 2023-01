Spendenaktion Sportveranstaltung unterstützt Ukrainer

In Süchteln finden jährlich die Mackes Open statt. „Unser Freundeskreis trifft sich einmal im Jahr, um sich wiederzusehen und dabei ein kleines Vielseitigkeitsturnier auszutragen“, so die Brüder Florian und Claudius Mackes. Dabei komme Geld für einen guten Zweck zusammen. „In diesem Jahr gehen die knapp 2000 Euro an die Menschen in Kanew. Wir sind froh, mit der Spende ein wenig helfen zu können“, sagt Claudius Mackes.